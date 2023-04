Storys, Styles und Sportbekleidung von adidas seit 1949

Sport hält uns körperlich fit. Körperlich und geistig. Sport bringt uns zusammen. Sport hat die Kraft, Leben zu verändern. Wir liefern dir inspirierende Storys von unseren Athleten, jede Menge Motivation, in Bewegung zu kommen, und natürlich immer die neueste Sportbekleidung mit den innovativsten Technologien, die dich zu Höchstleistungen und Bestzeiten antreibt. adidas ist die Anlaufstelle für Läufer, Basketballspieler, Fußballer und Fitness-Freaks. Für Wanderer, die am Wochenende raus aus der Stadt wollen und das Outdoor-Abenteuer suchen. Für Yoga-Lehrer, die auf der Matte alles in Einklang bringen. Die 3-Streifen sieht man aber auch in der Musik-Szene. Auf der Bühne, auf Festivals. Mit unseren Sportartikeln bist du bereit, alles zu geben, wenn der Anpfiff ertönt, der Startschuss fällt. Wir bringen dich ins Rennen und über die Ziellinie. Wir unterstützen Kreativität und Sportsgeist. Wir bringen dich in deinem Sport weiter. Und im Leben. Gemeinsam können wir die Welt verändern.



adidas bietet mehr als Sport- und Workoutkleidung. Zusammen mit den Besten der internationalen „sports clothing“-Szene schaffen wir Innovationen, um dir genau die Sportkleidung und genau den Style zu liefern, der deinen sportlichen Anforderungen entspricht. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt. Wir unterstützen Macher und verschieben tagtäglich die Innovationsgrenzen. Uns ist dabei bewusst, welche Auswirkungen wir auf die Welt haben.